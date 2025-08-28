Пашинян отказался от трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение к трехстороннему соглашению от 9 ноября 2020 года не имеет смысла, поскольку этот документ остался в прошлом.
Об этом он сообщил на брифинге после заседания правительства в четверг, передают армянские СМИ.
По его словам, 8 августа 2025 года между Арменией и Азербайджаном был установлен мир. Пашинян подчеркнул, что считает своей обязанностью "защищать установленный мир" и готов разъяснить обществу все вопросы, вызывающие обеспокоенность.
