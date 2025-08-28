Вадефуль: Главы МИД ЕС обсудят использование активов РФ для поддержки Киева
Внутри правительства ФРГ нет «окончательного мнения» на счет возможности экспроприации замороженных активов РФ.
Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на пресс-конференции во время визита в Эстонию.
По словам министра, возможность использования замороженных активов России для поддержки Украины будет обсуждаться на предстоящей 29-30 августа неформальной встрече главы МИД стран Евросоюза в Копенгагене.
«Это будет одним из предметов обсуждения на неформальной встрече министров в Копенгагене. Нужно прояснить сложные правовые вопросы, а также последствия для стабильности финансового рынка», - сказал глава МИД ФРГ.
Министр напомнил, что ЕС уже экспроприирует доходы от рефинансирования незаконно блокированных активов России. «Мы будем вести дальнейшие дискуссии», - утверждал он.
Источник: ТАСС