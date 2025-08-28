Беспрецедентный удар по Киеву: пока 18 погибших, разрушения во всех районах столицы - ФОТО

В четверг российская армия совершила одну из самых масштабных атак на Киев за последнее время, применив большое количество ракет и дронов-камикадзе.

В результате ударов, повлекших впервые с начала войны большие разрушения во всех районах украинской столицы, погибло 18 человек, среди которых по меньшей мере четыре ребенка.

Удары пришлись по жилым многоквартирным зданиям, энергетическим коммуникациям и общественному транспорту, вызвав значительные разрушения. Также зафиксированы попадание в торговый центр и прицельный удар по поезду «Интерсити».

Вследствие атаки повреждены здание представительства ЕС в Украине и офис Британского совета.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже сделали заявления.

«Мои мысли со всеми, кто пострадал от бессмысленных российских ударов по Киеву, которые повредили здание Британского Совета. Путин убивает детей и мирных жителей, саботируя надежды на мир. Это кровопролитие должно закончиться», - подчеркнул Стармер.

В свою очередь Макрон назвал ночной обстрел варварством и террором.

«629 ракет и беспилотников за одну ночь над Украиной: это российское представление о мире. Террор и варварство. Более десятка погибших, включая детей. Жилые районы и гражданская инфраструктура подвергнуты преднамеренным атакам. Повреждены офисы представительства Европейского Союза и Британского Совета.

Франция решительно осуждает эти бессмысленные и жестокие атаки. Полная поддержка украинского народа и глубокое сочувствие всем скорбящим семьям», - подчеркнул президент Франции.

В связи с произошедшим верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что вызовет российского посла в Брюсселе для выражения протеста.