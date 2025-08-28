На судебном заседании в Баку оглашены показания Аркадия Гукасяна и другие сопутствующие документы

В Бакинском военном суде в ходе судебного процесса были оглашены показания обвиняемого Аркадия Гукасяна, данные им в ходе предварительного следствия по уголовному делу, и прочие документы по этому делу.

Как сообщает Report, обвиняемый Аркадий Гукасян в своих показаниях на предварительном следствии заявил, что как "президент" самопровозглашенного режима он обладал полномочиями для принятия решений о любых "назначениях на должности". Только "назначение" и "освобождение от должности" "министра обороны" происходило после согласования с Министерством обороны и президентом Армении.

Гукасян, заявивший, что вооружение в регион поставлялось только оборонным ведомством Армении, подчеркнул в своих показаниях, что "министерство обороны" самопровозглашенного режима фактически выступало как составная часть Министерства обороны Республики Армения.

Отмечалось, что оружие, боеприпасы и все прочие поставки из Армении доставлялись в регион по автомобильным дорогам Горис–Лачын–Ханкенди и Варденис–Кяльбаджар–Агдере–Ханкенди.

Следует отметить, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении.