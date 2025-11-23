Турецкий министр поблагодарил Азербайджан за СОР31 — ВИДЕО
Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум выразил благодарность Азербайджану за содействие в принятии решения по месту проведения СОР31.
Согласно решению, принятому в рамках 30-й сессии Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30) в городе Белем (Бразилия), конференцию COP31 примет Турецкая Республика.
Во время выступления на мероприятии и на пресс-конференции министр Мурат Курум поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку, оказанную в ходе переговорного процесса.
Представляем данную публикацию:
📡 COP31 Başkanlığımıza İlişkin Basın Açıklamamız https://t.co/p3strk1VC5 — Murat KURUM (@murat_kurum) November 22, 2025
📡 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı Genel Kurulu https://t.co/Y81GaYPJi4 — Murat KURUM (@murat_kurum) November 22, 2025