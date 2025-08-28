Милли Меджлис призвал граждан быть бдительными, не верить фейковой информации - ФOTO

Комиссия Милли Меджлиса по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами выступила с заявлением в связи с продолжающейся информационной кампанией против нашей страны.

Как сообщили в парламенте, в продолжение заявления от 6 августа 2025 года комиссия отмечает, что информационная кампания против нашей страны, проводимая с территории одного из соседних государств в азербайджанском сегменте Facebook, платформы социальных медиа и социальных сетей, продолжалась в течение всего августа.

Отражающая провокационные взгляды кампания дезинформационного характера управляется из единого центра и реализуется через такие новые страницы, как Caspian Xəbər, Caspian Times, İşıq Media, Pro Eminent Guild, Next Azerbaijan и др.

Отмечается, что подобные попытки вмешательства в информационное пространство Азербайджанской Республики с целью достижения геополитических целей успешно пресекаются благодаря совместным мероприятиям с соответствующими государственными органами.

В то же время сообщается, что в результате обращений в компанию Meta все страницы, действующие против Азербайджана, были удалены.

Комиссия по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами призывает граждан быть бдительными, не верить фейковой информации, а также просит сообщать о подобных страницах в социальных сетях в Милли Меджлис по адресу электронной почты: [email protected].