Кино на неделю: Ремейк «Войны супругов Роуз» с Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Война Роуз»

Жанр - драма, комедия (Великобритания, США)

Режиссер - Джей Роуч

В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Оливия Колман, Эллисон Дженни, Энди Сэмберг, Кейт Маккиннон, Шути Гатва

Рейтинги: IMDb – 7,1/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Образцовый брак и успешная карьера Айви и Тео - лишь внешняя оболочка. Когда карьера Тео рушится, а успех Айви, наоборот, стремительно растет, между ними вспыхивает ожесточенное соперничество, обнажающее глубокие обиды.

«Пойман с поличным»

Жанр - триллер, комедия, криминал (США)

Режиссер - Даррен Аронофски

В главных ролях: Остин Батлер, Мэтт Смит, Винсент Д’Онофрио, Лив Шрайбер, Зои Кравиц, Д’Фарао Ун-А-Тай, Реджина Кинг

Рейтинги: IMDb – 7,3/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Хэнк Томпсон - бывшая звезда школьной бейсбольной команды, который больше не может играть, но в остальном у него всё вроде бы неплохо: любимая девушка, работа барменом в нью-йоркской забегаловке и его любимая команда неожиданно начинает путь к победе в чемпионате. Когда его сосед-панк Расс просит присмотреть за котом на пару дней, Хэнк внезапно оказывается втянут в сумасшедшую историю с участием разных банд гангстеров. Все они что-то от него хотят - вот только сам Хэнк не понимает, что именно. Пытаясь вырваться из этой ловушки, Хэнку придётся проявить всю свою находчивость, чтобы продержаться в живых достаточно долго, чтобы понять, в чём же дело.

«Arzunun ardınca»

Жанр - документальный, биография (Азербайджан)

Режиссер – Арзу Уршан

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Фильм об Эльмире Аслановой - первой азербайджанской женщине-альпинистке, поднявшейся на Эверест в 2023 году.