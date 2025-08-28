 Продолжается суд над обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Продолжается суд над обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана

First News Media12:12 - Сегодня
Продолжается суд над обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана

В Бакинском судебном комплексе проходит судебное заседание по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях.

Как сообщает Report, процесс проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Напомним, что на предыдущем процессе потерпевшие дали показания.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давит Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Поделиться:
173

Актуально

Точка зрения

Конец бесполезного формата: Минская группа отправляется на свалку истории

Политика

Пашинян: Мир с Баку не означает, что не осталось нерешенных вопросов

Точка зрения

Тихая дипломатия с большим эффектом: Азербайджан показывает пример

Общество

Пострадавший от пыток родителей малыш в Агдаме перевезен в Баку

Политика

Пашинян: Мир с Баку не означает, что не осталось нерешенных вопросов

Продолжается суд над обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана

Посол Азербайджана вручил свои верительные грамоты Президенту Венесуэлы - ФОТО

Ильхам Алиев примет участие в праздновании 80-летия победы в войне в Китае

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В Баку состоялась встреча с делегацией НАТО - ФОТО

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит оказывать дружественному украинскому народу необходимую гуманитарную помощь

Украина очень благодарна дружественному Азербайджану за гуманитарную помощь - Зеленский

В Кремле не стали комментировать возможную встречу президентов Азербайджана и РФ в КНР

Последние новости

Лукашенко готовит необычные сувениры для саммита ШОС в Китае

Сегодня, 13:05

Пашинян: Мир с Баку не означает, что не осталось нерешенных вопросов

Сегодня, 13:00

Пашинян заявил, что католикос всех армян должен уйти

Сегодня, 12:55

Тихая дипломатия с большим эффектом: Азербайджан показывает пример

Сегодня, 12:50

Ещё на трёх перекрёстках установлены новые светофоры

Сегодня, 12:43

Нетаньяху объявил о признании «геноцида армян», реакция Турции не заставила себя ждать

Сегодня, 12:32

Пострадавший от пыток родителей малыш в Агдаме перевезен в Баку

Сегодня, 12:26

Поставки нефти по «Дружбе» возобновились

Сегодня, 12:20

Продолжается суд над обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана

Сегодня, 12:12

СМИ: Рост государственного долга Армении ускоряется

Сегодня, 12:08

В Азербайджане растёт число внезапных детских смертей - Причина

Сегодня, 11:55

Конец бесполезного формата: Минская группа отправляется на свалку истории

Сегодня, 11:45

Посол Азербайджана вручил свои верительные грамоты Президенту Венесуэлы - ФОТО

Сегодня, 11:40

Ильхам Алиев примет участие в праздновании 80-летия победы в войне в Китае

Сегодня, 11:33

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 11:30

Будут захоронены останки еще 3 шехидов, считавшихся пропавшими без вести в I Карабахской войне - ФОТО

Сегодня, 11:25

Глава МИД Ирана поддержал премьера Израиля

Сегодня, 11:20

Первый кадр Джуда Лоу в роли Владимира Путина - ФОТО

Сегодня, 11:12

В аэропорту Нахчывана из чемоданов украдены 10 тыс. манатов

Сегодня, 11:05

Кино на неделю: Ремейк «Войны супругов Роуз» с Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:00
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. УСегодня, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05