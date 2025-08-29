Премьер-министра Таиланда отстранили с должности

Конституционный суд Таиланда признал премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават виновной в нарушении конституционной этики.

Об этом сообщает телеканал Thai PBS.

Женщину признали виновной в распространении конфиденциального телефонного разговора с главой сената и правящей партии Камбоджи Хун Сеном в обстановке обострения отношений между двумя странами.

Премьер-министра отстранили с должности вместе со всем составом ее правительства.

28 июня в центре Бангкока прошла акция протеста с требованием отставки премьер-министра. Митинг носил мирный характер. По предварительной информации, участниками протеста стали несколько тысяч человек.

Поводом для организации акции стал обнародованный частный телефонный разговор между Чинават и бывшим главой камбоджийского правительства, действующим председателем Сената Камбоджи Хун Сеном.

В ходе разговора они обсудили пограничный спор между государствами.

Общественность возмутили слова премьера Таиланда, согласно которым Хун Сену не стоит обращать внимания на заявления дислоцированных на границе с Камбоджей военных. Также граждане были возмущены тональностью, с которой Чинават обращалась к Хун Сену, называя его «дядюшкой».

Источник: Газета.ру