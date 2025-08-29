Захарова ответила Пашиняну по поводу отказа от трехсторонних договоренностей

«Трехсторонние договоренности Армении, России и Азербайджана, достигнутые в 2020-2022 гг. и касающиеся разблокировки всех коммуникаций на Южном Кавказе, остаются актуальными».

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Sputnik Армения.

Комментируя подписанные в Вашингтоне документы, Захарова отметила важность того, чтобы мирные процессы на Южном Кавказе носили устойчивый, долгосрочный характер, учитывали интересы всех стран региона и их соседей.

"Вовлечение внерегиональных игроков не должно подогревать конфликтный потенциал и создавать новые разделительные линии. Такой подход относится к разблокированию региональных коммуникаций", - отметила дипломат, напомнив, что ни одна из сторон из них не выходила.

Касаясь вчерашнего заявления премьера Пашиняна о том, что трехсторонние договоренности остались в прошлом, Захарова заявила, что это очередная фигура речи, так можно сказать и о вчерашнем высказывании самого премьера. По ее словам, «лингвистические, стилистические упражнения насчет ухода или выхода – это одна история, вторая история – это документы, которые есть. И нужно комментировать не личную стилистику в подаче информации, а факты».

