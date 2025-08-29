TƏBİB о состоянии детей, пострадавших от побоев родителей в Агдаме
Лечение малолетнего ребёнка (мальчика), 2023 года рождения, продолжается в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Республиканской нейрохирургической больницы.
Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az.
Согласно информации, пациенту с диагнозами «сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, острая субдуральная гематома над левым полушарием мозга, множественные ушибленные раны тела» была проведена операция по удалению субдуральной гематомы и декомпрессивная краниотомия. В настоящее время состояние ребёнка, который находится на искусственной вентиляции лёгких, оценивается как тяжёлое.
«Ребёнок, 2024 года рождения, который находился под наблюдением врачей в Агдамской центральной районной больнице, был передан соответствующим органам.
Напомним, что малолетний ребёнок, 2023 года рождения, был госпитализирован в отделение скорой помощи Агдамской центральной районной больницы в коматозном состоянии 27.08.2025 года около 16:20. После оказания необходимой медицинской помощи ребёнок был переведён в Республиканскую нейрохирургическую больницу для получения более квалифицированной помощи», - добавили в TƏBİB.
.Читайте по теме:
Что ждет малышей, пострадавших от побоев родителей в Агдаме?
Пострадавший от пыток родителей малыш в Агдаме перевезен в Баку
Пострадавшие от избиения родителями в Агдаме дети взяты под контроль - ОБНОВЛЕНО
Родители избитых в Агдаме детей привлечены к следствию: Их намерены лишить родительских прав
Соседи: По ночам ребенка били и купали в холодной воде - ВИДЕО