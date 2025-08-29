TƏBİB о состоянии детей, пострадавших от побоев родителей в Агдаме

Лечение малолетнего ребёнка (мальчика), 2023 года рождения, продолжается в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Республиканской нейрохирургической больницы.

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az.

Согласно информации, пациенту с диагнозами «сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, острая субдуральная гематома над левым полушарием мозга, множественные ушибленные раны тела» была проведена операция по удалению субдуральной гематомы и декомпрессивная краниотомия. В настоящее время состояние ребёнка, который находится на искусственной вентиляции лёгких, оценивается как тяжёлое.

«Ребёнок, 2024 года рождения, который находился под наблюдением врачей в Агдамской центральной районной больнице, был передан соответствующим органам.

Напомним, что малолетний ребёнок, 2023 года рождения, был госпитализирован в отделение скорой помощи Агдамской центральной районной больницы в коматозном состоянии 27.08.2025 года около 16:20. После оказания необходимой медицинской помощи ребёнок был переведён в Республиканскую нейрохирургическую больницу для получения более квалифицированной помощи», - добавили в TƏBİB.

