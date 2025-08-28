Родители избитых в Агдаме детей привлечены к следствию: Их намерены лишить родительских прав

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана прокомментировал ситуацию вокруг пострадавших в Агдаме от избиения родителей малолетних детей.

В сообщении пресс-службы отмечается, что соответствующие органы проводят тщательное расследование по факту того, что в селе Хындыристан Агдамского района двое малолетних детей (2 и 3 лет) получили телесные повреждения, нанесенные родителями.

Отмечается, что в результате инцидента оба пострадавших ребёнка были первоначально доставлены в Агдамскую районную больницу. Один из детей (трехлетний), которому был поставлен диагноз множественной тупой травмы тела и оказана необходимая медицинская помощь, в связи с тяжёлым состоянием был эвакуирован в Республиканскую нейрохирургическую больницу для более квалифицированного лечения.

Ребёнку была проведена операция по удалению субдуральной гематомы и декомпрессивная краниотомия – в настоящее время лечение продолжается в соответствующем отделении, состояние тяжёлое, ребенок находится под наблюдением врачей.

Вопрос взят на контроль Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей - родители детей привлечены к следствию в качестве обвиняемых.

Подчеркивается, что в настоящее время Государственный комитет и соответствующие органы рассматривают вопрос лишения родителей родительских прав в соответствии со статьёй 64 Семейного кодекса.

