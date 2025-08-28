 Родители избитых в Агдаме детей привлечены к следствию: Их намерены лишить родительских прав | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Родители избитых в Агдаме детей привлечены к следствию: Их намерены лишить родительских прав

Феликс Вишневецкий14:55 - Сегодня
Родители избитых в Агдаме детей привлечены к следствию: Их намерены лишить родительских прав

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана прокомментировал ситуацию вокруг пострадавших в Агдаме от избиения родителей малолетних детей.

В сообщении пресс-службы отмечается, что соответствующие органы проводят тщательное расследование по факту того, что в селе Хындыристан Агдамского района двое малолетних детей (2 и 3 лет) получили телесные повреждения, нанесенные родителями.

Отмечается, что в результате инцидента оба пострадавших ребёнка были первоначально доставлены в Агдамскую районную больницу. Один из детей (трехлетний), которому был поставлен диагноз множественной тупой травмы тела и оказана необходимая медицинская помощь, в связи с тяжёлым состоянием был эвакуирован в Республиканскую нейрохирургическую больницу для более квалифицированного лечения.

Ребёнку была проведена операция по удалению субдуральной гематомы и декомпрессивная краниотомия – в настоящее время лечение продолжается в соответствующем отделении, состояние тяжёлое, ребенок находится под наблюдением врачей.

Вопрос взят на контроль Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей - родители детей привлечены к следствию в качестве обвиняемых.

Подчеркивается, что в настоящее время Государственный комитет и соответствующие органы рассматривают вопрос лишения родителей родительских прав в соответствии со статьёй 64 Семейного кодекса.

Читайте по теме:

Пострадавший от пыток родителей малыш в Агдаме перевезен в Баку

Пострадавшие от избиения родителями в Агдаме дети взяты под контроль - ОБНОВЛЕНО

Поделиться:
465

Актуально

Точка зрения

Конец бесполезного формата: Минская группа отправляется на свалку истории

Общество

Что ждет малышей, пострадавших от побоев родителей в Агдаме?

Общество

Центр DOST в Хырдалане временно закрыт

Интервью

Сабир Мустафаев о поддержке Ильхама Алиева, родном мёде и перспективах ...

Общество

La Vie en Rose отмечает свое 40 - летие со стилем - ФОТО - ВИДЕО

Что ждет малышей, пострадавших от побоев родителей в Агдаме?

Центр DOST в Хырдалане временно закрыт

Строительство нового моста через Гарачай идёт полным ходом - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Лидер азербайджанцев на Урале просит сокамерника по состоянию здоровья

Мужу Раксаны Исмаиловой грозит до 14 лет тюрьмы

10 абитуриентов, набравшие более 600 баллов не смогли поступить в вузы

В Азербайджане наложен арест на криптовалюту

Последние новости

Эрдоган: Турция внесет вклад в безопасность Украины после установления мира

Сегодня, 17:00

La Vie en Rose отмечает свое 40 - летие со стилем - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:57

Что ждет малышей, пострадавших от побоев родителей в Агдаме?

Сегодня, 16:55

Полиция Новой Зеландии изъяла почти две тонны наркотиков

Сегодня, 16:45

На судебном заседании в Баку оглашены показания Аркадия Гукасяна и другие сопутствующие документы

Сегодня, 16:37

Беспрецедентный удар по Киеву: пока 18 погибших, разрушения во всех районах столицы - ФОТО

Сегодня, 16:25

Призывавшему свергнуть Пашиняна епископу грозит до пяти лет заключения

Сегодня, 16:15

Центр DOST в Хырдалане временно закрыт

Сегодня, 16:05

Сабир Мустафаев о поддержке Ильхама Алиева, родном мёде и перспективах пчеловодства - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 15:50

Строительство нового моста через Гарачай идёт полным ходом - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:37

Пашинян ждет, что на выборах народ «вырвет политические языки» Кочаряна и Саргсяна

Сегодня, 15:30

В Билясуваре перевернулся автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 15:25

Вадефуль: Главы МИД ЕС обсудят использование активов РФ для поддержки Киева

Сегодня, 15:20

Лукашенко заявил, что ему не хочется управлять авторитарно, но иначе «пока не получается»

Сегодня, 15:10

Родители избитых в Агдаме детей привлечены к следствию: Их намерены лишить родительских прав

Сегодня, 14:55

Не имеет отношения к интересам Армении: Пашинян о высказывании Нетаньяху по «геноциду армян»

Сегодня, 14:20

Экс-посол Армении в США станет главным советником Пашиняна

Сегодня, 14:00

Пашинян отказался от трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года

Сегодня, 13:50

Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу - ФОТО

Сегодня, 13:48

Мир с Азербайджаном впредь необратим - Пашинян

Сегодня, 13:43
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. УСегодня, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05