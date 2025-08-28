Соседи: По ночам ребенка били и купали в холодной воде - ВИДЕО
Один из малолетних, пострадавших от жестокого обращения со стороны родителей в Агдаме, был перевезён в Баку для получения медицинской помощи.
В Республиканской нейрохирургической больнице сообщили, что ребёнку была сделана операция. Сейчас он находится в реанимационном отделении, подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врачи продолжают его лечение.
Жители соседнего дома поделились подробностями произошедшего.
«По ночам ребёнка избивали — били по лицу, всячески издевались, даже купали в холодной воде. Я лично был свидетелем этого ужаса», — рассказал один из соседей.
