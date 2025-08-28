Что ждет малышей, пострадавших от побоев родителей в Агдаме?
Дети, ставшие жертвами насилия со стороны родителей в Агдаме, будут помещены в дом малютки.
Об этом Report сообщили в Агентстве социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.
В ведомстве отметили, что сотрудники агентства держат под контролем состояние обоих детей и действуют в координации с другими структурами, руководствуясь интересами несовершенолетних.
В настоящее время старший ребенок проходит обследование и курс лечения в Республиканской нейрохирургической больнице. После завершения курса ему будет предоставлено место в доме малютки.
Его младший брат, родившийся в 2024 году, сейчас находится под наблюдением врачей Агдамской центральной районной больницы. По информации Агентства социальных услуг, в ближайшие дни ребенок будет доставлен в Баку и также размещен в дом малютки.
