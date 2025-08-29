Найденные спустя 32 года останки шехида Натига Керимова преданы земле в Гахе - ФОТО

Останки шехида Натига Зейнал оглу Керимова, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, захоронены 29 августа в Гахском районе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, останки шехида Натига Керимова были доставлены в село Онджаллы, где он родился, состоялась церемония прощания, был совершен джаназа-намаз, прочитаны молитвы за упокой душ наших шехидов.

На церемонии прощания, состоявшейся на сельском кладбище, присутствовали члены семьи шехида, близкие, руководители и сотрудники исполнительной власти района, правоохранительных органов, гази, семьи шехидов, товарищи по оружию, представители общественности.

Останки шехида были преданы земле под звуки оружейного залпа. Трехцветный флаг, которым покрыли гроб шехида, был передан его брату.

Отметим, что Керимов Натиг Зейнал оглу родился 3 августа 1971 года в селе Онджаллы Гахского района. Он считался пропавшим без вести 2 апреля 1993 года во время боев в направлении села Гаджар Физулинского района.