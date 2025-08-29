Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали в Китае - ФOTO

Юниорская команда Азербайджана по боксу в рамках учебно-тренировочного сбора в Китае приняла участие в международном турнире «Один пояс, один путь».

Как сообщили в Федерации бокса Азербайджана, наши мастера кожаной перчатки завершили соревнования, прошедшие в Синьцзян-Уйгурском автономном районе при участии 19 стран, с 4 медалями.

Победителем турнира стал боксер Хагверди Гасанов (63 кг), одолевший в финале казахстанского соперника. Сафтар Мамедзаде (+80 кг) завоевал «серебро», а Рауль Гейдарли (57 кг) и Адиль Залов (70 кг) – «бронзу».

Отметим, что команда боксеров продолжает в Китае подготовку к Играм СНГ.