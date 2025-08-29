 Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали в Китае - ФOTO | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали в Китае - ФOTO

First News Media21:00 - Сегодня
Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали в Китае - ФOTO

Юниорская команда Азербайджана по боксу в рамках учебно-тренировочного сбора в Китае приняла участие в международном турнире «Один пояс, один путь».

Как сообщили в Федерации бокса Азербайджана, наши мастера кожаной перчатки завершили соревнования, прошедшие в Синьцзян-Уйгурском автономном районе при участии 19 стран, с 4 медалями.

Победителем турнира стал боксер Хагверди Гасанов (63 кг), одолевший в финале казахстанского соперника. Сафтар Мамедзаде (+80 кг) завоевал «серебро», а Рауль Гейдарли (57 кг) и Адиль Залов (70 кг) – «бронзу».

Отметим, что команда боксеров продолжает в Китае подготовку к Играм СНГ.

Поделиться:
115

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 36 °C

Общество

Бако Саакяна: Снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом ...

Xроника

Футбольному клубу «Карабах» выделено 5 млн манатов

Xроника

Президент объявил строгий выговор главе ИВ Агдашского района

Спорт

Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали в Китае - ФOTO

Сегодня свадьба двукратной чемпионки Ламии Велиевой - ФОТО

Азербайджан на III Играх стран СНГ представят 340 спортсменов

Чемпионат Европы по аэробике в Гяндже соберет 19 стран - ФOTO

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

«Фенербахче» уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера

Олимпийские чемпионы посетили Лачин - ФОТО

Стали известны все соперники «Карабаха» в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

«Карабах» спустя восемь лет вышел в основной этап Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН

Сегодня, 21:20

Зеленский подписал закон, признающий «рашизм» на государственном уровне

Сегодня, 21:00

Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали в Китае - ФOTO

Сегодня, 21:00

В торговом центре в Махачкале произошла перестрелка

Сегодня, 20:40

Назначен новый командующий Специальной группой командования ВС Турции в Азербайджане

Сегодня, 20:20

В Габале состоялась встреча с украинскими детьми, проходящими курс реабилитации - ФOTO

Сегодня, 20:00

Госдеп США отказал в выдаче виз представителям Палестины для участия ГА ООН

Сегодня, 19:45

Сегодня свадьба двукратной чемпионки Ламии Велиевой - ФОТО

Сегодня, 19:30

Найденные спустя 32 года останки шехида Натига Керимова преданы земле в Гахе - ФОТО

Сегодня, 19:15

Бако Саакяна: Снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом осуществлялось военно-политическим руководством Армении

Сегодня, 19:00

Азербайджан экстрадировал находившуюся в розыске гражданку Узбекистана

Сегодня, 18:45

В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие

Сегодня, 18:30

Зеленский: Дедлайн для России, определенный Трампом, истекает в понедельник

Сегодня, 18:15

Азербайджан на III Играх стран СНГ представят 340 спортсменов

Сегодня, 18:00

TƏBİB о состоянии детей, пострадавших от побоев родителей в Агдаме

Сегодня, 17:41

Чемпионат Европы по аэробике в Гяндже соберет 19 стран - ФOTO

Сегодня, 17:30

В Италии раскрыт заговор против папы Франциска: задержан гражданин Турции

Сегодня, 17:11

Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу

Сегодня, 17:08

На освобожденных территориях Азербайджана будет усовершенствовано управление отходами

Сегодня, 17:00

Захарова ответила Пашиняну по поводу отказа от трехсторонних договоренностей

Сегодня, 16:55
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05