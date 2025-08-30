Представитель Президента анонсировал скорое начало переселения в Агдам
Переселение первой группы жителей в Агдам будет организовано этой осенью.
Об этом сообщил спецпредставитель Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.
По его словам, в Агдаме быстрыми темпами ведутся восстановительные работы.
«В городе ведутся серьёзные инфраструктурные работы. Старт переселения в Агдам начнётся в ближайшие месяцы, осенью», — отметил Эмин Гусейнов.
Он добавил, что исторический центр города Агдам будет полностью восстановлен к концу 2026 года.
Источник: АПА
