Общество

Представитель Президента анонсировал скорое начало переселения в Агдам

First News Media13:20 - Сегодня
Представитель Президента анонсировал скорое начало переселения в Агдам

Переселение первой группы жителей в Агдам будет организовано этой осенью.

Об этом сообщил спецпредставитель Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

По его словам, в Агдаме быстрыми темпами ведутся восстановительные работы.

«В городе ведутся серьёзные инфраструктурные работы. Старт переселения в Агдам начнётся в ближайшие месяцы, осенью», — отметил Эмин Гусейнов.

Он добавил, что исторический центр города Агдам будет полностью восстановлен к концу 2026 года.

Источник: АПА

