Секретарь Совбеза Армении рассказал иранскому коллеге о вашингтонских документах

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил в Facebook, что в ходе визита в Иран встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Григорян представил иранскому коллеге документы, подписанные 8 августа в Вашингтоне с участием лидеров Армении, США и Азербайджана, отметив, что разблокирование транспортной инфраструктуры в регионе будет происходить исключительно на основе полного соблюдения территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран.

Лариджани приветствовал договоренности, направленные на установление мира между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув важность обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

