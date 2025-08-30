Проведена эксгумация останков пятилетней девочки, похороненной на Аллее шехидов

Проведена эксгумация останков неизвестного пятилетнего ребенка, похороненного в Аллее шехидов.

Об этом "Report" сообщил заместитель руководителя Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Эльдар Самедов.

На надгробии ребенка написано "Пятилетняя девочка из Ходжалы".

По его словам, эксгумация была проведена в мае текущего года в рамках мероприятий, проводимых Государственной комиссией и Генеральной прокуратурой Азербайджана:

"Проводятся необходимые работы с целью идентификации останков. Общественность Азербайджана, в том числе средства массовой информации, будут проинформированы о результатах расследования".