Большинство тарифов, введенных Трампом, незаконны - Апелляционный суд США

Федеральный Апелляционный суд США постановил, что большинство тарифов, введенных указами президента Дональда Трампа, являются незаконными.

Судьи посчитали, что у него не было полномочий их вводить, сообщает Reuters. Тем не менее пошлины останутся в силе до середины октября - это время Белому дому дают на подачу апелляции в Верховный суд.

Решение было принято семью голосами против четырех. Оно касается как «взаимных» тарифов против большинства стран, так и пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая.

Тарифы Трампа, решил суд, являются превышением его полномочий, так как возможность вводить налоги, включая тарифы на импорт, является «основным полномочием Конгресса», предусмотренным Конституцией США. Вводя пошлины весной этого года, Трамп пользовался Законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях, однако он не касается пошлин, и власть вводить налоги и тарифы по-прежнему принадлежит Конгрессу.

Суд отложил исполнение своего решения до 14 октября. Это время дается администрации президента США на подачу апелляции в Верховный суд. До этого момента тарифы будут оставаться в силе.

В своей социальной сети Truth Social Трамп назвал решение апелляционного суда «ошибочным».

«ВСЕ ТАРИФЫ ВСЕ ЕЩЕ ДЕЙСТВУЮТ! <...> Отмена этих тарифов станет для страны полной катастрофой. Это ослабит нас финансово, а мы должны быть сильными. США больше не будут терпеть огромный торговый дефицит, несправедливые тарифы и нетарифные торговые барьеры, введенные другими странами, друзьями или врагами, которые подрывают наших производителей, фермеров и всех остальных. Если это решение останется в силе, оно буквально уничтожит Соединенные Штаты Америки», — написал он.

О введении пошлин против стран по всему миру Дональд Трамп объявил в апреле этого года. Для переговоров с США и заключения торговых сделок он дал странам отсрочку в три месяца, а затем переговорный процесс был продлен. В итоге тарифы вступили в силу 1 августа.

Источник: The Insider