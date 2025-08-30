 Большинство тарифов, введенных Трампом, незаконны - Апелляционный суд США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Большинство тарифов, введенных Трампом, незаконны - Апелляционный суд США

First News Media14:20 - Сегодня
Большинство тарифов, введенных Трампом, незаконны - Апелляционный суд США

Федеральный Апелляционный суд США постановил, что большинство тарифов, введенных указами президента Дональда Трампа, являются незаконными.

Судьи посчитали, что у него не было полномочий их вводить, сообщает Reuters. Тем не менее пошлины останутся в силе до середины октября - это время Белому дому дают на подачу апелляции в Верховный суд.

Решение было принято семью голосами против четырех. Оно касается как «взаимных» тарифов против большинства стран, так и пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая.

Тарифы Трампа, решил суд, являются превышением его полномочий, так как возможность вводить налоги, включая тарифы на импорт, является «основным полномочием Конгресса», предусмотренным Конституцией США. Вводя пошлины весной этого года, Трамп пользовался Законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях, однако он не касается пошлин, и власть вводить налоги и тарифы по-прежнему принадлежит Конгрессу.

Суд отложил исполнение своего решения до 14 октября. Это время дается администрации президента США на подачу апелляции в Верховный суд. До этого момента тарифы будут оставаться в силе.

В своей социальной сети Truth Social Трамп назвал решение апелляционного суда «ошибочным».

«ВСЕ ТАРИФЫ ВСЕ ЕЩЕ ДЕЙСТВУЮТ! <...> Отмена этих тарифов станет для страны полной катастрофой. Это ослабит нас финансово, а мы должны быть сильными. США больше не будут терпеть огромный торговый дефицит, несправедливые тарифы и нетарифные торговые барьеры, введенные другими странами, друзьями или врагами, которые подрывают наших производителей, фермеров и всех остальных. Если это решение останется в силе, оно буквально уничтожит Соединенные Штаты Америки», — написал он.

О введении пошлин против стран по всему миру Дональд Трамп объявил в апреле этого года. Для переговоров с США и заключения торговых сделок он дал странам отсрочку в три месяца, а затем переговорный процесс был продлен. В итоге тарифы вступили в силу 1 августа.

Источник: The Insider

Поделиться:
184

Актуально

Политика

Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Мнение

Реальность мира: взгляд из Азербайджана после брифинга Пашиняна

Общество

Железнодорожная линия Агдам-Ханкенди будет готова до конца следующего года

Общество

Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В мире

Секретарь Совета безопасности Армении встретился с президентом Ирана

Большинство тарифов, введенных Трампом, незаконны - Апелляционный суд США

Убит экс-спикер Рады Парубий - ФОТО

США одобрили поставку Дании комплексов Patriot для Украины

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с «некоторыми странами» СНГ

Задержан бывший директор Московского театра сатиры Мамед Агаев - ВИДЕО

Лавров ответил на слова Макрона, назвавшего Путина хищником у ворот Европы

Переговоры Зеленского и Путина могут пройти в Турции

Последние новости

Секретарь Совета безопасности Армении встретился с президентом Ирана

Сегодня, 14:50

Реальность мира: взгляд из Азербайджана после брифинга Пашиняна

Сегодня, 14:40

Вклады населения в банках Азербайджана выросли почти на 11%

Сегодня, 14:30

Большинство тарифов, введенных Трампом, незаконны - Апелляционный суд США

Сегодня, 14:20

Проведена эксгумация останков пятилетней девочки, похороненной на Аллее шехидов

Сегодня, 14:10

«Он связывал мне руки» — Мать избитых детей — ВИДЕО

Сегодня, 14:00

Убит экс-спикер Рады Парубий - ФОТО

Сегодня, 13:50

США одобрили поставку Дании комплексов Patriot для Украины

Сегодня, 13:40

Секретарь Совбеза Армении рассказал иранскому коллеге о вашингтонских документах

Сегодня, 13:30

Представитель Президента анонсировал скорое начало переселения в Агдам

Сегодня, 13:20

ЦБА: Номинальный и реальный эффективные курсы маната снизились

Сегодня, 13:10

Железнодорожная линия Агдам-Ханкенди будет готова до конца следующего года

Сегодня, 13:00

США согласовали поставки Украине Patriot и Starlink

Сегодня, 12:50

Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:40

Скорость обращения маната в июле выросла

Сегодня, 12:30

МИД Франции: ЕС может возобновить санкции против Ирана

Сегодня, 12:20

Торговый оборот Азербайджана со странами СНГ вырос на 26%

Сегодня, 12:10

Франция в Дании представит планы новых санкций ЕС против России

Сегодня, 12:00

Незаконная вырубка деревьев в Баку и Исмаиллы нанесла ущерб на 13 тыс. манатов

Сегодня, 11:45

Венгрия не поддержит решение ЕС о военной операции в Украине

Сегодня, 11:30
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05