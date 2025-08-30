В Кяльбаджаре завершен этап поиска массовых захоронений в труднодоступной горной местности

На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются поиски возможных мест захоронений лиц из числа пропавших без вести.

Как сообщил в интервью Report заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников Эльдар Самедов, в июле и августе текущего года работы велись на труднодоступной горной местности в Кяльбаджарском районе.

По его словам, поиски велись с участием большого числа специалистов профильных государственных ведомств.

"Также применялись беспилотные летательные аппараты. В соответствии с планом эти работы завершены на днях с учетом погодных условий. Дальнейшие мероприятия будут осуществляться поэтапно", - добавил Самедов.