 Постпред РФ: СНГ видит заинтересованность Азербайджана и Армении в Содружестве | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Постпред РФ: СНГ видит заинтересованность Азербайджана и Армении в Содружестве

First News Media09:33 - Сегодня
Постпред РФ: СНГ видит заинтересованность Азербайджана и Армении в Содружестве

В СНГ видят заинтересованность в участии в работе Содружества со стороны и Азербайджана, и Армении.

Об этом рассказал постоянный представитель России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

«Я хотел бы подчеркнуть, что и от азербайджанской, и от армянской стороны мы видим заинтересованность в участии в работе нашего объединения», - сказал он.

Отвечая на вопрос о взаимодействии Азербайджана и Армении в рамках СНГ, Грозов подчеркнул, что на площадке Содружества все возникающие вопросы участники стремятся «решать в атмосфере добрососедства, взаимного уважения».

«И с российской стороны мы всегда стараемся настраивать партнеров на конструктивное взаимодействие. Государства сами принимают решения, руководствуясь своими соображениями принимать участие в работе тех или иных органов. Это их суверенное право», - прокомментировал постпред отсутствие представителей Азербайджана на заседании Экономического совета СНГ.

Источник: ТАСС

Поделиться:
230

Актуально

Политика

Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Общество

Запущены железнодорожные рейсы в Агдам - ФОТО

Политика

Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в ...

Общество

Бако Саакян: Снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом ...

Политика

Посол КНР в Баку: Китай готов прилагать совместные усилия с Азербайджаном в реализации важных договоренностей и способствовать взаимовыгодному сотрудничеству

Постпред РФ: СНГ видит заинтересованность Азербайджана и Армении в Содружестве

Обнародован срок действия Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Украина очень благодарна дружественному Азербайджану за гуманитарную помощь - Зеленский

Пашинян отказался от трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года

Баку надеется, что команда Трампа добьется в Конгрессе полной отмены 907-й поправки

Азербайджанские журналисты посетили штаб-квартиру НАТО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Кая Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций

Сегодня, 11:20

Силы обороны Украина поразили Краснодарский и Сызранский НПЗ в РФ

Сегодня, 11:10

Каллас: Главы МИД ЕС не примут в Копенгагене решений по санкциям против России

Сегодня, 11:00

Роналду забил 940-й гол в карьере

Сегодня, 10:50

Запущены железнодорожные рейсы в Агдам - ФОТО

Сегодня, 10:40

Мерц заявил о пребывании Германии в состоянии конфликта с Россией

Сегодня, 10:30

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи северных Курил

Сегодня, 10:20

Трамп назвал ошибочным решение суда о незаконности его пошлин

Сегодня, 10:10

Посол КНР в Баку: Китай готов прилагать совместные усилия с Азербайджаном в реализации важных договоренностей и способствовать взаимовыгодному сотрудничеству

Сегодня, 09:45

Постпред РФ: СНГ видит заинтересованность Азербайджана и Армении в Содружестве

Сегодня, 09:33

Иран изменил правила въезда в страну для россиян

Сегодня, 00:00

Высказывания Президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью телеканалу «Aль-Арабия» широко освещены медиа ряда стран

29 / 08 / 2025, 23:45

Пассажиры авиарейса Анталья – Москва начали падать в обморок в самолете - ВИДЕO

29 / 08 / 2025, 23:25

Рубио: USAID официально закрывается

29 / 08 / 2025, 23:10

Обнародован срок действия Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

29 / 08 / 2025, 22:50

Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

29 / 08 / 2025, 22:28

Названы сферы сотрудничества между Азербайджаном и США

29 / 08 / 2025, 22:16

Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

29 / 08 / 2025, 22:00

Мoскoвский суд арестовал Мамедали Агаева

29 / 08 / 2025, 21:40

Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН

29 / 08 / 2025, 21:20
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05