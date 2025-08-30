Реальность мира: взгляд из Азербайджана после брифинга Пашиняна

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

На состоявшемся 28 августа брифинге премьер-министр Армении Пашинян заявил, что мир необратим и это миссия его правительства. Он отметил, что мир стал стратегическим приоритетом, невозвратным и ключевым для будущего страны. Транзит, региональная интеграция и инвестпроекты через "Trump Route" создают фундамент устойчивой безопасности и развития.

Попытаемся разобраться в том, что было им сказано.

Мир как стратегическая цель — неизбежность, но непростой путь

С азербайджанской точки зрения это понимается как неизбежный результат соперничества, однако процесс осложнён очагами напряжённости. Например, азербайджанские аналитики указывают, что армянская внутренняя нестабильность и конституционные ограничения блокируют быстрые шаги в направлении мира.

Главным препятствием мирного процесса является наличие территориальных притязаний в конституции Армении. Без их устранения стороны не смогут подписать полноценный мирный договор.

Мы обратили внимание, что Пашинян предупреждает: подписание мира не означает, что вопросы между сторонами исчезают. За этой риторикой кроется стремление убедить Азербайджан, что к числу вопросов, которые еще можно решить позднее, необходимо отнести и вопрос пересмотра конституционных норм. Азербайджан же в свою очередь подтверждает, что мир должен быть основан на конкретных практических действиях, а не риторике. Армянская сторона перманентно заявляет, что она готова к подписанию мирного договора. Однако следует наконец, уяснить, что одного желания недостаточно — необходимы практические шаги со стороны Армении, включая конституционные поправки и прекращение территориальных претензий.

Трёхстороннее соглашение 2020 года — рано выбрасывать

Пашинян указывает, что возвращаться к заявлению от 9 ноября 2020 года бессмысленно. Эту точку зрения разделяют и некоторые азербайджанские источники: они видят в нынешнем процессе отказ от прежних форматов и жёсткую привязку к действительным договорённостям, а не к декларациям прошлого.

Данное заявление звучало из уст Пашиняна и ранее. Уж очень сильно хочется команде Пашиняна забыть про этот документ. Однако характер документа и текст девятого пункта, предусматривающего открытие транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчываном, предполагает исполнение взятого Арменией обязательства. Необходимо четко представлять, что вместе с отказом от «формата», который не является для нас принципиальным, мы можем выбросить в урну и ультимативность, обязательность правовой нормы по открытию Арменией Зангезурского коридора. За невинным неоднократным предложением отказаться от Трехстороннего заявления стоит стремление избежать закрепленного письменно обязательства Армении открыть сообщение между двумя частями Азербайджана. Нигде, ни в каком другом документе этого письменного обязательства Армении не содержится.

Поэтому, нам представляется, что до реального открытия коридора говорить об утрате силы Трехстороннего заявления преждевременно.

Конституционный тупик: почему мир затягивается

Для Баку ключевой вопрос — устранение территориальных претензий из конституции Армении. На данный момент, текущая позиция Армении, закреплённая Конституционным судом о невозможности изменений преамбулы, блокирует подписание мира. Кстати, Конституционному суду Армении будет трудно смыть пятно этого решения со своих мантий. Мы уже неоднократно писали и говорили, что без конституционных и других законодательных изменений мирный договор будет считаться заведомо юридически недействительным и может быть аннулирован любой будущей властью в Армении.

Коридор TRIPP: мост или инструмент давления?

Инициатива TRIPP — «Trump Route for International Peace and Prosperity» — представляет собой транспортный коридор через южную Армению, соединяющий основную территорию Азербайджана с Нахчыванской автономией. США получают право, по словам президента Дональда Трампа разрабатывать коридор на 99 лет.

С точки зрения Азербайджана, это мощный геополитический инструмент, влекущий за собой ряд последствий: ослабление влияния России и Ирана на Южный Кавказ; укрепление экономических связей между Турцией, Азербайджаном и странами Центральной Азии; формирование новой транспортной артерии.

Однако определенные силы в Иране активно выступают против проекта, заявляя о возможной военной реакции. При этом президент Пезешкиан и министр иностранных дел выразили понимание того, что «коридор» ни в коей мере не ущемляет суверенные и коммуникационные интересы Ирана.

Некоторые аналитики отмечают, что хотя TRIPP открывает значительные возможности, но при этом также создаёт следующие вызовы: повышает возможности развязывания конфликта со стороны соседних держав (Иран, Россия); неоднозначная реакция оппозиционных сил внутри Армении, церкви и диаспоры.

В этой связи следует обратить на резкую реакцию Пашиняна на замечания экс-замгоссекретаря США Джеймса О’Брайена о «уязвимости Армении» после Вашингтонской встречи. Премьер заявил, что страна находится в «наименее уязвимом положении в современной истории». При этом О’Брайену посоветовали заняться самоанализом, а не обвинять Армению в утрате своего поста. Отсечение критики, особенно из США, и подчёркнутая уверенность в позиции Армении — попытка Пашиняна укрепить наратив независимости и суверенитета.

Заслуживают внимания и некоторые другие заявления Пашиняна. Так, он вновь подтвердил конфликт с Католикосом всех армян Гарегином II, призвал к отставке последнего, обвиняя его в нарушении целибата и политической активности, что обострило противостояние между светской властью и церковной иерархией. Конфликт с церковью и противодействие прежним элитам отражают желание Пашиняна укрепить светский контроль и обновить политический класс.

Пашинян подчеркнул, что политическая фигура Сержа Саргсяна является потенциальной угрозой безопасности и территориальной целостности страны. Он указал на то, что такие бывшие лидеры продолжают влиять на внутреннюю повестку, часто вне легитимного мандата.

Кроме этого, Пашинян ясно обозначил, что членство в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе несовместимо. Он подтвердил, что в будущем — когда придёт время — Армения примет выбор, но пока продолжит реформы вне зависимости от формального статуса. Вопрос выбора между ЕС и ЕАЭС политически чувствителен. Власть готова к строительству стандартов евроинтеграции даже без формального вступления. Таким образом, Армения выведена на стратегическую траекторию: баланс между Западом (США, ЕС) и отказом от российского влияния. Коридор "Trump Route" является ключевым элементом новой экономико-безопасной архитектуры региона.

Заключая…

Брифинг от 28 августа 2025 года — это чёткий сигнал о смене политических ориентиров Армении: от ориентации на Россию к стратегическому сближению с Западом, с акцентом на национальную безопасность, внутреннюю перестройку и долгосрочную устойчивость. Откровенная риторика по церковному вопросу и о бывших элитах демонстрирует решимость реформ и очистки политического пространства.