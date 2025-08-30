 МИД Франции: ЕС может возобновить санкции против Ирана | 1news.az | Новости
В мире

МИД Франции: ЕС может возобновить санкции против Ирана

First News Media12:20 - Сегодня
Евросоюз может возобновить действие односторонних санкций против Ирана, если в ближайшие 30 дней переговоры по ядерной программе Тегерана провалятся и будут восстановлены санкции Совета Безопасности ООН.

Об этом заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед началом неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Копенгагене.

Он напомнил о недавнем решении «евротройки» (Великобритания, Франция и ФРГ) инициировать механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года. Эти санкции охватывают финансовый, банковский, энергетический и оборонный сектора исламской республики. Члены «евротройки» заявили о готовности продолжать переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления резолюции 2231 СБ ООН (предполагает отмену рестрикций), срок действия которой истекает 18 октября.

«Что теперь? Начнется 30-дневный период, после истечения которого эти санкции будут вновь введены, а на втором этапе могут быть вновь введены и европейские санкции, если, конечно, Иран в течение этих 30 дней не согласится на действия, о которых мы ему очень четко заявили, в этом случае мы могли бы рассмотреть возможность отсрочки введения этих санкций. Дверь для дипломатии остается открытой», - сказал Барро.

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи осудил действия «евротройки» и отметил, что подобное поведение «еще больше усиливает сомнения в истинных намерениях в отношении Ирана и затрудняет достижение дипломатического урегулирования». Министр предупредил, что ИРИ примет ответные меры. В письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Арагчи заявил о настрое на продолжение конструктивного сотрудничества с мировыми державами для достижения нового соглашения по ядерной программе исламской республики, если будут учтены ее интересы.

Источник: ТАСС

