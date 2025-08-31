БИГ: На протяжении всей истории Франция проводила кровавые репрессии, геноциды против народов африканского происхождения

31 Августа - отмечается как Международный день лиц африканского происхождения.

Сегодняшний день был учрежден ООН в 2020 году и его цель - донести до широкой общественности богатое культурное наследие народов африканского происхождения, их разнообразие культур и их неоценимый вклад в мир, а также привлечь внимание к серьезным проблемам, с которыми они сталкиваются, таким как дискриминация, несправедливость и неравенство, способствовать защите их фундаментальных прав человека. Эта дата - важный шаг к обеспечению прав и свобод не только народов африканского происхождения, но и человечества в целом.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Бакинской инициативной группой (БИГ).

В нем говорится, что на протяжении всей истории Франция в рамках своей колониальной политики проводила кровавые репрессии против народов африканского происхождения, совершала акты геноцида, грубо нарушала права человека и до сих пор продолжает эту политику. Помимо проведения неоколониальной политики в своих бывших колониях, расположенных в Африке, Франция осуществляет давние социальные, экономические и политические репрессии против народов африканского происхождения на территориях, которые она держит под колониальным управлением, таких как Реюньон, Майотта, Гваделупа, Мартиника и Французская Гвиана. В рамках этой политики Франция ограничивает права коренных народов на политическую независимость и экономическую свободу, ведет к ослаблению национальной идентичности и стремится сохранить природные ресурсы под своим контролем.

На островах Реюньон и Майотта население сталкивается с серьезной социальной и экономической несправедливостью. Уровень безработицы превышает 30 процентов, особенно остро безработица наблюдается среди молодежи.

Дефицит ресурсов в сфере здравоохранения и образования снижает качество жизни людей. В Гваделупе и Мартинике также имеются социальные проблемы, такие как высокий уровень безработицы (более 35 процентов), дискриминация и насилие со стороны полиции. Местное население лишено государственной поддержки для сохранения своей культурной самобытности. Безработица во Французской Гвиане составляет около 40 процентов. Эксплуатация природных ресурсов полностью контролируется Францией, и местное население лишено большей части экономических выгод.

БИГ организовала в Баку международные конференции, посвященные Реюньону, Майотте, Гваделупе и другим колониальным территориям, населенным народами африканского происхождения, пострадавшими от колониальной политики Франции, и провела многочисленные практические мероприятия по поднятию на трибуне ООН проблем коренных народов, проживающих на этих территориях, в том числе африканского происхождения. Организация вынудила французское правительство ответить на нарушения, совершенные на указанных территориях, а руководящий совет БИГ принял участие в постоянных форумах ООН по народам африканского происхождения, демонстрируя поддержку их деятельности.

БИГ довела до сведения мировой общественности в своих отчетах и документах, в которых подробно описала социальное и экономическое неравенство, систематическое разрушение национальной идентичности, которое Франция сознательно создавала на этих территориях на протяжении многих лет.

В этих отчетах широко освещались проблемы нарушений прав человека, вызванных колониальной политикой Франции, продолжающимся экономическим и политическим неравенством, а также потерей национальной идентичности в результате культурной ассимиляции.

Источник: АЗЕРТАДЖ