Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов
Израиль ликвидировал большую часть правительства йеменского движения «Ансар Аллах» и «доберется до всех» руководителей хуситов.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет РИА Новости.
«ЦАХАЛ уничтожил большую часть правительства хуситов и других высокопоставленных военных ... Мы делаем то, чего никто не делал до нас, и это только начало атаки на высокопоставленных чиновников в Сане. Мы доберемся до всех», — сказал он.
Источник: Gazeta.Ru
362