Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов

Израиль ликвидировал большую часть правительства йеменского движения «Ансар Аллах» и «доберется до всех» руководителей хуситов.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет РИА Новости.

«ЦАХАЛ уничтожил большую часть правительства хуситов и других высокопоставленных военных ... Мы делаем то, чего никто не делал до нас, и это только начало атаки на высокопоставленных чиновников в Сане. Мы доберемся до всех», — сказал он.

Источник: Gazeta.Ru