Президент Ильхам Алиев: Расширение азербайджано-малайзийского сотрудничества вызывает удовлетворение

Развитие и расширение построенных на добрых традициях азербайджано-малайзийских межгосударственных отношений, сотрудничества между двумя странами, основанного на взаимной вере и поддержке, вызывают удовлетворение.

Об этом говорится в послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева Королю Малайзии Султану Ибрагиму по случаю национального праздника этой страны – Дня независимости.

Поздравив от своего имени и от имени народа Азербайджана Короля Малайзии Султана Ибрагима и малайзийский народ, глава нашего государства подчеркнул : «Уверен, что дружественные отношения, двустороннее и многостороннее сотрудничество между нашими странами совместными усилиями будут и впредь поступательно развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших народов».

Президент Азербайджана пожелал Королю Малайзии Султану Ибрагиму здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному малайзийскому народу – постоянного благополучия и процветания.

Источник: АЗЕРТАДЖ