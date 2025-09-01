Ильхам Алиев: Индия пытается отомстить Азербайджану в международных организациях
В ответ на поддержку, оказанную Азербайджаном Пакистану, Индия пытается отомстить Азербайджану в международных организациях.
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время встречи с премьер-министром Пакистана Мухаммедом Шахбазом Шарифом в китайском городе Тяньцзинь, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Отметив, что азербайджано-пакистанские отношения основаны на братстве, глава государства поздравил Пакистан с победой над Индией. Президент Ильхам Алиев сказал, что в ответ на поддержку Пакистана нашей страной Индия пытается отомстить Азербайджану в международных организациях. Подчеркнув, что для нашей страны это не имеет никакого значения, глава государства отметил, что для Азербайджана братские отношения превыше всего.