Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тыс. - ОБНОВЛЕНО
Количество погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 1 411, пострадавших - 3 124.
Об этом сообщил заместитель официального представителя "Талибана" Хамдулла Фитрат.
"Общее число погибших в <...> провинции Кунар достигло 1 411, число раненых - 3 124, а число разрушенных домов - 5 412", - написал Фитрат в X.
Спасательные работы продолжаются во всех пострадавших районах.
Источник: ТАСС
12:52
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до 1124 человек, сообщила афганская гуманитарная организация Красный Полумесяц.
По ее данным, пострадали как минимум 3251 человек, разрушены более 8000 домов, передает Reuters.
2025/09/01 19:45
В Афганистане число погибших в результате землетрясения достигло 812 человек.
Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель правительства страны Забихулла Муджахид.
По его словам, количество пострадавших возросло до 2817 человек.
13:05
Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 800, пострадавших — до 2,5 тыс.
Об этом сообщил официальный представитель правительства, передает ТАСС.
10:38
Жертвами землетрясения в Афганистане стали 622 человека, еще 1,5 тыс. пострадали.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
По его информации, спасатели разбирают завалы и доставляют раненных в безопасные места.
Ранее телеканал RTA со ссылкой на местные власти сообщал о гибели 500 человек. По их информации, многие пострадавшие остаются под завалами, поэтому число жертв может увеличиться.
09:33
Около 500 человек погибли, более 1 тыс. пострадали из-за землетрясения в Афганистане, сообщает телеканал RTA.
Источник: ТАСС
08:42
По меньшей мере 250 человек погибли и 500 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,2 в Афганистане 31 августа.
Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на власти.
"Поскольку землетрясение произошло в отдаленной горной местности, потребуется время, чтобы получить точную информацию о человеческих жертвах и ущербе инфраструктуре", - приводит телеканал слова представителя Министерства здравоохранения Афганистана Шарафата Замана.
Минздрав начал спасательную операцию и мобилизовал для этого около сотни людей.