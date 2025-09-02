Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тыс. - ОБНОВЛЕНО

Количество погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 1 411, пострадавших - 3 124.

Об этом сообщил заместитель официального представителя "Талибана" Хамдулла Фитрат.

"Общее число погибших в <...> провинции Кунар достигло 1 411, число раненых - 3 124, а число разрушенных домов - 5 412", - написал Фитрат в X.

Спасательные работы продолжаются во всех пострадавших районах.

Источник: ТАСС

12:52

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до 1124 человек, сообщила афганская гуманитарная организация Красный Полумесяц.

По ее данным, пострадали как минимум 3251 человек, разрушены более 8000 домов, передает Reuters.

2025/09/01 19:45

В Афганистане число погибших в результате землетрясения достигло 812 человек.

Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель правительства страны Забихулла Муджахид.

По его словам, количество пострадавших возросло до 2817 человек.

13:05

Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 800, пострадавших — до 2,5 тыс.

Об этом сообщил официальный представитель правительства, передает ТАСС.

10:38

Жертвами землетрясения в Афганистане стали 622 человека, еще 1,5 тыс. пострадали.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По его информации, спасатели разбирают завалы и доставляют раненных в безопасные места.

Ранее телеканал RTA со ссылкой на местные власти сообщал о гибели 500 человек. По их информации, многие пострадавшие остаются под завалами, поэтому число жертв может увеличиться.

09:33

Около 500 человек погибли, более 1 тыс. пострадали из-за землетрясения в Афганистане, сообщает телеканал RTA.

Источник: ТАСС

08:42

По меньшей мере 250 человек погибли и 500 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,2 в Афганистане 31 августа.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на власти.

"Поскольку землетрясение произошло в отдаленной горной местности, потребуется время, чтобы получить точную информацию о человеческих жертвах и ущербе инфраструктуре", - приводит телеканал слова представителя Министерства здравоохранения Афганистана Шарафата Замана.

Минздрав начал спасательную операцию и мобилизовал для этого около сотни людей.