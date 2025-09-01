В Баку состоялась церемония открытия мирового финала Международного межуниверситетского конкурса по программированию - ФOTO

Состоялась церемония открытия 49-го мирового финала Международного межуниверситетского конкурса по программированию (ICPC), впервые проводимого в Баку при партнерстве Центрального банка, организации Фонда ICPC и Университета AДA, совместном сотрудничестве Агентства инноваций и цифрового развития и сообщества ICPC Azerbaijan, а также поддержке PASHA Holding.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие, организованное в Центре Гейдара Алиева, открыл президент Фонда ICPC Уильям Б. Пучер и директор 49-го мирового финала ICPC Фуад Гаджиев, которые поприветствовали гостей и пожелали успехов участникам чемпионата.

В ходе церемонии ректор Университета АДА, профессор Хафиз Пашаев, а также заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов в своих выступлениях отметили важность проведения мирового финала ICPC в нашей стране и те возможности, которые это создает.

Председатель Центрального банка Талех Казымов назвал проведение мирового финала в Баку ярким показателем технологического прогресса нашей страны и ее открытости к международному сотрудничеству. Он выразил уверенность, что это значимое событие позволит позиционировать Азербайджан как технологический центр региона. По его словам, молодые специалисты смогут применить знания и опыт, полученные на мероприятии такого глобального уровня, для формирования технологического будущего страны и решения сложных задач финансового сектора.

Церемония продолжилась вручением наград партнерам ICPC и членам сообщества ICPC. За поддержку в организации мероприятия Центральный банк и его председатель Т. Казымов были удостоены награды «Международный вклад» от Фонда ICPC. Заместителю председателя Центрального банка Вюсалу Халилову была вручена награда за тесное сотрудничество с ICPC.

Отметим, что Азербайджан участвует в региональных турах ICPC с 2004 года. До настоящего времени страну на мировом финале представляла только одна команда. В этом году впервые в истории Азербайджана в мировом финале выступают две команды - из Университета АДА и Бакинской высшей школы нефти.

В конкурсе принимают участие сильнейшие команды ведущих университетов из разных стран мира. В целом в официальных этапах ICPC ежегодно участвуют свыше 50 тыс. студентов-программистов из почти 3,5 тыс. университетов, представляющих более 110 стран. В 49-м мировом финале участвуют команды из 140 высших учебных заведений из 70 стран мира (по три студента в каждой команде).

Отметим, что в рамках мирового финала в Баку собрались и представители таких ведущих технологических компаний, как OpenAI, Google и Huawei.

ICPC играет важную роль в развитии сферы программирования, повышении интереса молодежи к этой области и ее признании на глобальном уровне.