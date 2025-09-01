Оглашенные в суде показания вновь подтвердили оккупационную политику Армении

1 сентября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

На заседании суда председательствующий судья сначала объявил, что обвиняемому Гарикy Мартиросяну назначен новый адвокат за счет государства. Сам подсудимый против этого возражений не имел.

Процесс продолжился оглашением показаний, данных в ходе предварительного следствия другим обвиняемым - Давидом Ишханяном, а также связанных с ним материалов.

В своих показаниях в ходе предварительного следствия он сообщил, что в период, когда он был «командиром батальона», его обязанностью считалось «охранять» восемь сел Ходжавендского района и участвовать в боевых действиях. Позднее, по его же словам, он уже в качестве «должностного лица» в рамках «своих полномочий» участвовал в «управлении».

Согласно оглашенным показаниям, Д. Ишханян с 10 сентября 1992 года был призван в ряды вооруженных формирований, действовавших в составе отряда самопровозглашенного режима, и воевал против Азербайджанской армии.

Под его командованием батальон принимал непосредственное участие в оккупации Ходжавендского, Агдеринского, Кяльбаджарского и Агдамского районов. В своих показаниях в ходе предварительного следствия Д. Ишханян сообщил, что все вооружение и боеприпасы для этих операций поступали с территории Армении в город Ханкенди, откуда распределялись по корпусам.

Представленные в суде материалы доказывают, что, хотя сам Д. Ишханян заявляет о непричастности к деятельности в преступной группировке, он еще во время учебы в вузе примкнул к студенческому объединению и участвовал в митингах организаций «Миацум» и «Крунк». Более того, до 1992 года он с оружием в руках нес службу на постах в Ханкенди и Ходжавендском районе, а впоследствии принимал участие в войне против Азербайджанской Республики.

Затем в ходе судебного заседания были оглашены материалы уголовного дела в отношении обвиняемого Левона Мнацаканяна, включая его собственные показания, данные на предварительном следствии.

В своих показаниях в ходе предварительного следствия он сообщил, что в сентябре 1992 начал службу в составе вооруженных формирований «армии» самопровозглашенного режима в качестве заместителя командира батальона, после чего занимал ряд других должностей.

С мая 2007-го по ноябрь 2012 года Л. Мнацаканян исполнял обязанности начальника штаба «армии обороны» самопровозглашенного режима. С ноября 2012-го по июнь 2015 года он служил в качестве заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил Армении. С 14 декабря 2018-го по май-июнь 2019 года обвиняемый возглавлял так называемое «Спасательное управление» в городе Ханкенди, а с июня 2019-го до июня 2020-го был «начальником полиции». После выхода на пенсию он нигде не работал.

В период службы в должности «командующего» так называемой «армии обороны» финансирование, вооружение «армии» и другие подобные вопросы осуществлялись Генеральным штабом вооруженных сил Республики Армения за счет средств бюджета этой страны.

С момента начала военной службы в качестве офицера в так называемой «армии обороны» в сентябре 1992 года, во время Первой Карабахской войны он участвовал в боях на Кяльбаджарском, Физулинском, Агдеринском, Агдамском и Джебраильском направлениях.

Далее в ходе судебного заседания были заслушаны показания обвиняемого Давида Манукяна, представленные в ходе предварительного следствия по уголовному делу, и другие документы, имеющие к нему отношение.

В своих показаниях он заявил, что с декабря 1992 года участвовал в Первой Карабахской войне между Арменией и Азербайджаном в качестве добровольца, а также примерно с периода после мая 1994 года, занимая различные, в основном руководящие должности в качестве военнослужащего в «армии обороны» пресловутого режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях, в войнах Армении с Азербайджаном и других вооруженных конфликтах.

Из показаний обвиняемого на предварительном следствии по уголовному делу и изучения других документов, относящихся к нему, стало известно, что руководство всеми боевыми действиями в Первой Карабахской войне осуществляли Самвел Бабаян, ставший в 1992 году «министром обороны» так называемого режима, и министр обороны Республики Армения Вазген Саркисян. Во время войны все приказы и указания давали С. Бабаян и В. Саркисян, они же разработали планы наступления и сражения.

Как и другое оружие и боеприпасы, мины в то время завозились на оккупированные тогда территории Азербайджана из Республики Армения. Решение о том, на каких конкретно территориях должны быть заложены мины, принималось «командованием армии обороны» на основании рапортов и обращений командиров воинских частей, дислоцированных на этой территории. На основании этого решения противотанковые и противопехотные мины закладывались в местах, отведенных военнослужащими инженерно-фортификационных подразделений воинских частей под руководством командиров воинских частей. Однако он утверждал, что ему не известно, где хранятся карты минных полей этих территорий. В документах указано, что когда лица армянского происхождения из Сирии, Ливана и Ирака подавали заявления о переезде в Республику Армения, они переселялись на территории Азербайджана, которые в то время находились под оккупацией, и размещались там.

Судебный процесс продолжится 4 сентября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.