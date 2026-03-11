Установлена личность пешехода, погибшего в результате ДТП в Хызы - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Установлена личность пешехода, погибшего в результате ДТП в Хызинском районе.

11 февраля около 22:30 в Хызинском районе была установлена личность человека, погибшего в дорожно-транспортном происшествии.

Как передает 1news.az, об этом говорится в обращении Министерства внутренних дел к гражданам.

После того как полиция выступила с соответствующим призывом, с правоохранительными органами связался член семьи погибшего и подтвердил его личность.

11 февраля, около 22:30, на 56-м километре платной автомобильной дороги Баку–Губа, на участке, проходящем через территорию, села Яшма Хызинского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, водитель неустановленного автомобиля, двигаясь в направлении Губы, совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 60–65 лет, переходившего дорогу.

В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

«В ходе осмотра при погибшем не было обнаружено документов, удостоверяющих личность. Установлено, что на его левой руке имеется татуировка с надписью «Сулейман» на кириллице. Также имеются записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших данного гражданина в этом районе.

Мероприятия по установлению личности погибшего продолжаются.

Просим лиц, обладающих какой-либо информацией о происшествии или узнавших погибшего, сообщить об этом по городскому номеру 023-31-50-131, мобильному номеру +994 55 210 73 73, а также на «горячую линию» 102», - отмечается в сообщении ведомства.