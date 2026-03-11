БИГ организует в Женеве конференцию по проблемам сикхов

В Женеве (Швейцария) в рамках 61-й сессии Совета ООН по правам человека состоится международная конференция под названием «Борьба с транснациональными репрессиями индийского правительства: сопротивление сикхов и ООН», организованная Бакинской инициативной группой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии примут участие влиятельные представители сикхской диаспоры в Канаде, Великобритании, Австралии и США, а также сами жертвы проводимой индийским правительством политики репрессий, расизма и преследований.

На конференции будут обсуждаться участившиеся в последнее время нападения и террористические угрозы со стороны индийских властей в отношении представителей этнических общин – сикхских активистов, руководящих лиц диаспорских организаций, а также членов их семей, – которые были вынуждены покинуть страну в результате угроз и репрессивной политики индийского правительства в отношении других этносов. Предусмотрен обмен мнениями о серьезных рисках, создаваемых организованными нападениями на основные свободы и права человека, а также трансграничным давлением и угрозами в отношении диаспорских организаций.

Основными темами обсуждения на конференции станут необходимость привлечения внимания международных организаций к указанным вопросам, возможности вынесения на повестку дня ООН и ее соответствующих структур репрессивной политики правительства Индии в отношении этнических меньшинств как внутри страны, так и за ее пределами, более эффективное применение существующих процедур и механизмов, особенно в рамках Совета по правам человека, а также систематическое документирование незаконных преследований и давления, осуществляемых правительством Индии в отношении сикхской общины, специализированными докладчиками ООН по трансграничным вопросам, этническим меньшинствам и их правам, а также важность дальнейшего укрепления глобальных механизмов отчетности и мониторинга с целью предотвращения подобных случаев и вопрос международной ответственности правительства Индии.

После международной конференции в Женевском пресс-клубе состоится презентация совместного доклада, подготовленного Бакинской инициативной группой и Федерацией сикхов, будут даны ответы на вопросы журналистов.