Халит Эргенч и Мерьем Узерли вновь сыграют вместе спустя 15 лет после «Великолепного века»

Одни из самых известных турецких актеров Халит Эргенч и Мерьем Узерли, прославившиеся благодаря культовому турецкому историческому сериалу «Великолепный век», спустя 15 лет вновь объединяются в одном проекте.

Актёры сыграют главные роли в новом художественном фильме «İmroz’da Bahar», сообщает 1news.az со ссылкой на Haberler.com

Для Х.Эргенча и М.Узерли предстоящий проект станет первой встречей на съёмочной площадке после премьеры «Великолепного века», которая принесла им мировую популярность. Режиссёром фильма выступит награждённый специалист турецкого кино Озджан Алпер, известный по проектам «Sonbahar», «Erken Kış», «Aşıklar Bayramı» и «Karanlık Gece». Сюжет картины «İmroz’da Bahar» рассказывает о двух людях, чьи пути пересекаются на острове Имроз.

Напомним, что сериал «Великолепный век» выходил на экраны с 2011 по 2014 год и быстро стал одной из самых популярных турецких драм во всём мире. Всего было снято 139 серий. Халит Эргенч исполнил роль султана Сулеймана Великолепного, а Мерьем Узерли - его супруги, Хюррем Султан. Сериал рассказывал о власти, любви и интригах в османском дворце, сочетая исторические события с драматическими сюжетными линиями.