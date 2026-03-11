Авиакомпании потеряли $1,6 млрд из-за эскалации на Ближнем Востоке

Военный конфликт на Ближнем Востоке за первые 10 дней привел к отмене более 43 тыс. рейсов, что затронуло по меньшей мере 7,5 млн пассажиров. Такие данные приводит газета Corriere della Sera.

При этом потери крупнейших авиакомпаний региона оцениваются как минимум в $1,6 млрд из-за упущенной выгоды от уже проданных билетов, отмечает издание. Эти данные не являются окончательными, указывает газета. По ее информации, с начала эскалации в регионе не были выполнены 55% запланированных рейсов всех перевозчиков, как внутренних, так и международных.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Источник: ТАСС