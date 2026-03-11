Микки Рурк лишился дома в Лос-Анджелесе

73-летний актёр Микки Рурк из-за долгов официально потерял свой арендованный дом в Лос-Анджелесе.

Согласно судебным документам, полученным изданием Page Six, дом теперь возвращён под контроль арендодателя Эрика Т. Голди.

Решение суда было вынесено заочно - вероятно, актёр не явился в суд и не ответил на иск в установленные сроки. В иске указывается, что речь идёт только о передаче владения домом, а не о взыскании денежных средств.

Напомним, что в декабре 2025 года суд требовал от М.Рурка либо в течение трёх дней оплатить задолженность по аренде в размере 59 100 долларов (100,4 тыс. манатов – прим. ред.), либо освободить жильё. В январе 2026 года актёра видели, когда он выносил вещи из дома, а на следующий день во дворе появился грузовик для переезда.

Отметим, что в попытке помочь актёру на GoFundMe была запущена кампанию по сбору 100 000 долларов (170 тыс. манатов), чтобы не допустить выселения, которую М.Рурк раскритиковал.

