На Аэропортовском шоссе сбиты два пешехода - ВИДЕО

Вечером 10 марта в Сабунчинском районе столицы на Аэропортовском шоссе произошло ДТП, в ходе которого были сбиты два пешехода.

Одного из пострадавших пешеходов поместили в такси, и с учётом его состояния и пробок в часы пик он был оперативно доставлен с сопровождением сотрудников дорожной полиции в Сабунчинский медицинский центр, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

«Аварии с участием пешеходов чаще всего происходят вблизи пешеходных переходов. Особенно опасно то, что некоторые пешеходы на скоростных и оживлённых дорогах исходят из мысли «машины остановятся и пропустят», в результате чего они нередко становятся жертвами ДТП или получают серьёзные травмы. Если пешеходы переходят дорогу невнимательно или не пользуются пешеходными переходами, последствия могут быть тяжёлыми. В связи с этим все участники дорожного движения должны строго соблюдать правила и относиться к безопасности крайне серьёзно», - говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспорта к пешеходам.

