Иранское командование пообещало ударить по банкам США и Израиля на Ближнем Востоке

Иран в ответ на атаку иранского банка нанесет удары по американским и израильским финансовым центрам на Ближнем Востоке.

Об этом заявил представитель центрального штаба иранских ВС "Хатам аль-Анбия".

По его словам, ночью армия США и Израиля атаковали один из банков Ирана, этим действием открыли путь Ирану для нанесения ударов по экономическим центрам и банкам, принадлежащим США и Израиля в регионе", - передает иранская гостелерадиокомпания.

Источник: ТАСС