Иранское командование пообещало ударить по банкам США и Израиля на Ближнем Востоке
Иран в ответ на атаку иранского банка нанесет удары по американским и израильским финансовым центрам на Ближнем Востоке.
Об этом заявил представитель центрального штаба иранских ВС "Хатам аль-Анбия".
По его словам, ночью армия США и Израиля атаковали один из банков Ирана, этим действием открыли путь Ирану для нанесения ударов по экономическим центрам и банкам, принадлежащим США и Израиля в регионе", - передает иранская гостелерадиокомпания.
Источник: ТАСС
