Грузия отменила тендеры на строительство дорог к границам с Азербайджаном и Арменией

Управление дорог Грузии отменило тендеры на строительство автомобильных дорог Рустави-мост Цители и Алгети-Садахло.

Объявленные в августе 2024 года тендеры включали как строительные работы, так и закупку услуг по надзору за проектом.

В документах в качестве основной причины отмены тендеров указан низкий уровень конкуренции при закупках.

Согласно информации, участки дорог Рустави–мост Цители и Алгети–Садахло являются частью международных транспортных маршрутов - коридоров Восток-Запад и Север-Юг, соединяющих Грузию с Азербайджаном и Арменией.

В рамках проекта планировалось строительство бетонной скоростной дороги общей протяженностью 61,3 км с 4 полосами движения и системой освещения. Кроме того, на основании проекта предусматривалось строительство 26 мостов и 11 транспортных развязок.

Работы были разделены на четыре части, и согласно первоначальным планам, строительные работы должны были начаться в 2025 году и поэтапно завершить в течение 30 месяцев.

Финансирование проекта осуществляется совместно Европейским инвестиционным банком (EIB) и правительством Грузии. Банк выделил на эти цели кредит в размере 250 млн евро.

Источник: Report