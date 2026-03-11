Два корабля были поражены неизвестными боеприпасами в Ормузском проливе

Грузовые и коммерческие суда стали мишенью для неизвестных снарядов в Ормузском проливе.

Об этом проинформировало Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«Сотрудник UKMTO по вопросам безопасности получил информацию об инциденте, который произошел в 11 морских милях к северу от Омана в Ормузском проливе», – отметили в ведомстве.

После удара на борту грузового судна разгорелся пожар, аналогичная ситуация произошла и на другом корабле. В результате экипажи обоих судов запросили помощь.

По сведениям Reuters, команда грузового судна уже была эвакуирована.

Пролив был закрыт в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские базы в регионе.

Некоторое время спустя Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал предоставить доступ к проливу любому государству, которое выдворит со своей территории дипломатов США и Израиля. В свою очередь, США сообщили о полученной информации о том, что Иран начал установку мин в Ормузском проливе.

Источник: РИА Новости