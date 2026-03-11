Австралия приостановила работу посольств в Абу-Даби и Тель-Авиве

Австралия временно приостановила работу своих дипломатических миссий в Объединённых Арабских Эмиратах и Израиле на фоне усиливающихся угроз безопасности в регионе.

Как сообщили в правительстве страны, речь идёт о посольствах в Абу-Даби и Тель-Авиве, а также о консульстве в Дубае. Решение принято из-за ухудшения обстановки на Ближнем Востоке и роста региональной напряжённости. Власти подчеркнули, что защита сотрудников дипломатических миссий и граждан Австралии остаётся приоритетной задачей.

Консульская помощь австралийцам, находящимся в регионе, продолжит оказываться дистанционно или через другие дипломатические представительства.

Параллельно австралийское правительство подтвердило выдачу гуманитарных виз семи иранским футболисткам. По словам официальных лиц, решение было принято из соображений безопасности и отражает готовность страны оказывать поддержку людям, которые могут оказаться под угрозой в условиях продолжающегося кризиса.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг подчеркнула, что меры носят превентивный характер и направлены на защиту дипломатического персонала, а дальнейшие решения будут приниматься с учётом ситуации в регионе.

Источник: TheGuardin