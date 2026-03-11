Погода на четверг: В Баку ожидается до 12 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 12 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +3…+5 °C, днем +7…+12 °C. Атмосферное давление понизится с 775 мм рт. ст. до 772 мм рт. ст. Относительная влажность ночью – 70-75 %, днем -55-60 %.

По районам Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако ночью и утром возможны небольшие осадки в отдельных местах. Местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +3…+7 °C, днем +8…+13 °C; в горах ночью -7…-12 °C, днем - от -3 °C до +2 °C.