Эрдоган заявил Пашиняну, что доволен азербайджано-армянским мирным процессом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с армянским премьером Николом Пашиняном заявил, что идет оценка шагов, направленных на расширение сотрудничества между Турцией и Арменией.

Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган и Пашинян в понедельник провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

По словам Эрдогана, на этой встрече обсуждались турецко-армянские отношения «в свете шагов, предпринимаемых на пути к прочной стабильности и миру на Южном Кавказе».

«Эрдоган заявил, что доволен ходом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, что Турция поддерживает мир, стабильность и развитие в регионе и продолжит вносить свой вклад в этот процесс», - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба армянского премьера сообщила, что в ходе встречи собеседники отметили важность шагов, направленных на установление мира и стабильности в регионе. Пашинян и Эрдоган отметили важность сохранения конструктивного подхода для формирования атмосферы взаимного доверия и развития региональных коммуникаций. Стороны договорились продолжать диалог.

Состоялась также встреча между президентами Азербайджана и Турции. В ходе данной встречи Эрдоган выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым в процессе мирного урегулирования между Баку и Иреваном, подчеркнув, что Турция продолжит вносить свой вклад в эту сферу.

