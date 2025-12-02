Каллас ждет от Армении присоединения к санкциям против России

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас призвала Армению присоединиться к санкциям против России.

Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества ЕС - Армения, в котором принял участие глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Мировой порядок меняется, совпадение стратегических позиций с общей внешней политикой ЕС очень важно для партнеров ЕС, включая Армению, ее уровень согласованности (внешней политики Армении с решениями ЕС - прим. ТАСС) сейчас составляет 37%. Санкции, которые мы ввели против России, являются тяжелыми [для ЕС], но мы тем не менее просим того же от наших партнеров", - сказала она, утверждая, что ЕС якобы "хочет скорейшего окончания войны".

При этом она признала, что экономические последствия конфликта на Украине "для ЕС очень велики".

Источник: ТАСС