МИД Азербайджана поздравил Словакию - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Словакию с национальным праздником - Днем Конституции.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на страницу внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
«Искренне поздравляем Словакию и ее народ с Национальным днём!
С Национальным днем!» – говорится в публикации МИД АР.
Sincere congratulations to #Slovakia and its people on the occasion of the #NationalDay!
Happy National Day! 🇦🇿🇸🇰@SlovakiaMFA pic.twitter.com/UbHMpml8c4 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 1, 2025
290