Страны ШОС объединили статусы «наблюдатель» и «партнер по диалогу»

Участники саммита ШОС решили объединить статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу" в единый статус "партнер ШОС", говорится в декларации, принятой в ходе саммита в Тяньцзине.

Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Беларусь. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.