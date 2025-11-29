Макрон и Зеленский встретятся в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 1 декабря, примет украинского лидера Владимира Зеленского в Париже, сообщило AFP со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

По его словам, лидеры обсудят «условия справедливого и прочного мира».

Макрон ранее позитивно оценил шаги по урегулированию, инициированные Вашингтоном, увидев в них шанс достичь «реального прогресса на пути к доброму миру» между Россией и Украиной. По его словам, достижение мира возможно при условии надежных гарантий безопасности, а не формальных обязательств. При этом французский лидер заявил, что мирный план США не может быть принят без одобрения странами Евросоюза. Также Макрон призвал продолжать давление на Россию, чтобы добиться переговоров.

Источник: РБК