У азербайджанской диаспоры на Урале сменился лидер

Азербайджанскую общину на Урале возглавил глава «Центра культуры, молодежи и спорта Азербайджанцев Урала» Видади Мустафаев.

Об этом передает РБК.

По его словам, объединение соотечественников больше не будут называть «диаспорой» так как «это понятие исчерпало себя».

«На посту я планирую заниматься воспитанием молодежи, ведь им никто не объяснял, что такое хорошо и что такое плохо, будем объяснять, что нужно жить по нормам российского законодательства. Для интеграции азербайджанской культуры планирую проводить мероприятия, связанные с бизнесом и культурой», — заявил Видади Мустафаев.

Ранее главой азербайджанской диаспоры на Урале был председатель организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шихлинский. Между ним и Мустафаевым был долгий конфликт. Последний называет деятельность своего предшественника «полностью проваленной».

«Видади Мустафаев совсем недавно тоже фигурировал в уголовном деле. Он был посредником в передаче взятки бывшим мэром Среднеуральска Андреем Зашляпиным сотруднику УФСБ по Свердловской области. Мустафаева освободили от уголовной ответственности, поскольку он сообщил о преступлении в правоохранительные органы”, - пишет издание.

Напомним, о задержании Шихлинского стало известно 2 августа. По неофициальным данным, это произошло в Москве. Столичный суд заочно арестовал Шихлинского. Предварительно, его обвиняют в «покушении на убийство и применении насилия к сотруднику спецназа». Он отрицает вину.

Ранее был арестован адвокат Мутвалы Шихлинский - сын Шахина - по обвинению в «применении насилия к силовику», которого он «сбил» 1 июля. В тот день оперативники доставили на допрос Шихлинского-старшего, а позже отпустили без предъявления обвинения.

Вопросы к Шихлинскому появились после массовых задержаний азербайджанцев в столице Урала. 27 июня, по неофициальным данным, силовики нагрянули к 50 азербайджанцам. После этого восьмерых заключили под стражу. Фигурантов обвинили в «покушении и убийствах» в 2001, 2010 и 2011 годах.