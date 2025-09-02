В Баку пройдут Культурный фестиваль ОИС и «Творческая неделя»

С 6 по 12 октября в столице Азербайджана состоится «Культурный фестиваль ОИС: Баку - Творческая неделя 2025», организаторами которого выступают Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Министерство культуры Азербайджанской Республики.

Фестиваль, который с 2019 года проводится ОИС в разных странах-участницах, направлен на углубление сотрудничества в сфере культуры и творческой индустрии, а также на развитие взаимопонимания и дружеских отношений между народами, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры АР.

Мероприятие, которое Азербайджан примет впервые, вновь продемонстрирует растущую роль страны на международной культурной платформе и её вклад в продвижение традиций мультикультурализма, диалога и сотрудничества в регионе.

В рамках фестиваля особое внимание будет уделено развитию межкультурного диалога и пропаганде исламских ценностей - терпимости, мира и уважения к разнообразию. Кроме того, планируется продвижение совместных проектов в сферах экономики, образования, науки и туризма, укрепление устойчивого партнёрства между государствами-участниками и усиление интеграции творческих индустрий в глобальную экономику.

В мероприятии ожидается участие более 300 гостей из более чем 50 стран - государственных деятелей, представителей международных организаций, известных учёных, деятелей культуры и искусства, а также специалистов в сфере креативной индустрии. В целом в рамках фестиваля соберутся свыше пяти тысяч участников.

Программа фестиваля включает:

- высокоуровневую встречу министров культуры стран-участниц ОИС;

- «Форум культурных и креативных индустрий» (MYFORUM);

- выставку «Creative Village: выставка культурных и креативных индустрий» (MYEXPO);

- международную кинопрограмму «Baku Cinema Breeze - 2025»;

- показ восточной моды с презентациями молодых и известных дизайнеров стран ОИС;

- международный саммит по игровым технологиям (G-HUB);

- разнообразные культурные проекты в области театра, музыки, танца и анимации.