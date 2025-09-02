Путин не исключил сотрудничество на Запорожской АЭС с США и Украиной

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо заявил о готовности сотрудничать с американскими представителями на Запорожской АЭС.

"Мы можем посотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской атомной электростанции", - сказал Путин, передает РИА Новости.

Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Он принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.